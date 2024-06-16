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Зробив різницю: УЄФА назвала найкращого гравця матчу Польща — Нідерланди

Игорь Чернявский — 16 червня, 18:55
Зробив різницю: УЄФА назвала найкращого гравця матчу Польща — Нідерланди

Нападник збірної Нідерландів Коді Гакпо визнаний найкращим гравцем матчу проти Польщі в 1 турі Євро-2024.

Про це повідомили в X (Twitter) УЄФА.

На 29-й хвилині Коді потужно пробив з-за меж штрафного майданчика, після чого м’яч зрикошетив від захисника й полетів у протихід Войцеху Щенсному.

Гакпо провів на полі 81 хвилину. Окрім забитого голу, форвард Ліверпуля здійснив 4 успішні спроби дриблінгу, заробив на собі стільки ж фолів та виграв 10 з 12 єдиноборств.

У підсумку збірна Нідерландів вирвала перемогу з рахунком 2:1 завдяки голу Ваута Веґгорста за 7 хвилин до кінця основного часу. В наступному турі команда Рональда Кумана зіграє проти Франції. Матч відбудеться 21 червня о 22:00 за київським часом.

Збірна Польщі з футболу Збірна Нідерландів з футболу Євро-2024 Коді Гакпо

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