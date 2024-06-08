Розпродаж лідерів Миная: Вакула зацікавив три клуби УПЛ

Один з лідерів ужгородського Миная Владислав Вакула став трансферною ціллю трьох клубів Української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Зазначається, що на футболіста претендують Карпати, які в минулому сезоні підвищилися в класі, Чорноморець, за який футболіст грав восени минулого року, та Зоря.

За інформацією джерела, керівництво клубу планує отримати за вінгера 150 тисяч доларів. У складі ужгородців Владислав зіграв 15 матчів у сезоні-2023/24, забив 1 м'яч та віддав 4 результативні передачі.

Нагадаємо, луганський клуб, окрім Вакули, цікавиться також і Тимуром Корабліним з Миная.