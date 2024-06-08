Бартулович розповів, ким цікавиться Зоря

Асистент головного тренера луганської Зорі Младен Бартулович розповів, що його команда цікавиться футболістом Миная Тимуром Корабліним.

Слова наставника наводить Український футбол.

"На кого Зоря не розраховує? Секретів тут нема. Снурніцин, Нагнойний та Алефіренко підписали попередні контракти з клубами. Скоро дізнаєтесь куди вони перейшли.

Чи можу додати конкретики про інтерес до Тимура Корабліна? Можу сказати, що Зоря цікавиться не тільки Корабліним, а й іншими гравцями. На мою думку, потрібно підсилити кожну з ліній", – сказав Бартулович.

Нагадаємо, у чемпіонаті України Зоря фінішувала десятою. У Лізі конференцій луганці посіли третє місце у групі з Маккабі Тель-Авів, Гентом та Брейдабліком, а в Кубку України вилетіли на стадії чвертьфіналу від Чорноморця.