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Миколенко вийде у старті Евертона на перший матч без головного тренера

Микола Дендак — 9 січня 2025, 20:55
Миколенко вийде у старті Евертона на перший матч без головного тренера
Віталій Миколенко
GiveMeSport

Український захисник Евертона Віталій Миколенко вийде у стартовому складі команди на матч Кубку Англії проти Пітерборо.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Поєдинок 1/32 фіналу відбудеться сьогодні, 9 січня, та розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Зауважимо, що цю гру команда Миколенка проведе без головного тренера. За 3 години до матчу керівництво "ірисок" вирішило звільнити Шона Дайча. Вже відомі перші кандидати на його місце.

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