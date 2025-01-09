Миколенко вийде у старті Евертона на перший матч без головного тренера

Український захисник Евертона Віталій Миколенко вийде у стартовому складі команди на матч Кубку Англії проти Пітерборо.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Поєдинок 1/32 фіналу відбудеться сьогодні, 9 січня, та розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Зауважимо, що цю гру команда Миколенка проведе без головного тренера. За 3 години до матчу керівництво "ірисок" вирішило звільнити Шона Дайча. Вже відомі перші кандидати на його місце.