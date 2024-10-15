Менді подав позов проти Ман Сіті та розповів деталі щодо незаконних вечірок

30-річний французький захисник Лор'яна Бенжамен Менді подав позов до суду на Манчестер Сіті за невиплачену зарплату в розмірі 11 мільйонів фунтів стерлінгів.

Про це повідомляє Telegraph.

Окрім цього він розповів про деталі судового процесу через звинувачення у зґвалтуванні. Футболісту не сподобалося, як з ним обійшлося керівництво "містян". Він вважає несправедливим те, що за алкогольні вечірки покарали лише його, хоч у них брали участь і інші гравці Ман Сіті.

"Кілька гравців першої команди Манчестер Сіті, включаючи капітана клубу, були присутні на вечірках, які я відвідував і влаштовував. Ми всі пили алкоголь, всі мали випадкові стосунки з жінками та порушували карантинні обмеження через Covid-19.

Це не виправдовує мою поведінку, але я вважаю, що для Манчестер Сіті несправедливо виділяти мене так, як вони це зробили. Різниця між мною та іншими гравцями Манчестер Сіті полягає в тому, що мене помилково звинуватили у зґвалтуванні та публічно принизили", – сказав Менді.

Зауважимо, що Бенжамен не назвав жодних імен. Однак в одній з вирізаних статей за січень 2023 року згадувалися Джек Гріліш, Кайл Вокер, Ріяд Марез, Рахім Стерлінг і Джон Стоунз. Там йшлося про те, що вони були з ним на одній з вечірок.

Менді відправили до в'язниці за підозрою у чотирьох випадках зґвалтування з жовтня 2020-го по серпень 2021 року. У липні 2023-го французький захисник був визнаний невинним.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що інший французький футболіст Кіліан Мбаппе перебуває під слідством за "обґрунтованою підозрою" у сексуальному насильстві. Прокуратура уже розпочала розслідування.