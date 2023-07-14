Головне
Кіченок - чемпіонка Вімблдона-2023 у міксті
Вчора 22:17 2142 3
Сестри Алексіїви відібралися до фіналу чемпіонату світу-2023 у технічній програмі
Сьогодні 14:18 301
Коновалов вийшов до фіналу чемпіонату світу-2023
Сьогодні 14:06 342
Дюбуа: Я повинен влаштувати Усику пекло в ринзі
Сьогодні 12:41 378
Рибалка перейшов у ЛНЗ - Transfermarkt
Сьогодні 12:14 447
Стало відомо, скільки заробила Світоліна за виступ на Вімблдоні-2023
Сьогодні 09:53 54633
Усик: Мене не хвилює пояс WBC, мені потрібен Ф’юрі
Сьогодні 09:10 1044
Інтер готує офіційну пропозицію щодо трансферу Трубіна
Сьогодні 08:10 770
АЕК розгромив Шахтар у контрольному матчі
Вчора 20:16 1499
Усик прокоментував можливе завершення кар'єри
Вчора 19:34 2375
Прямі трансляції

Французький захисник Менді визнаний невинним у зґвалтуванні

Сьогодні 18:52 218 0
Французький захисник Менді визнаний невинним у зґвалтуванні
Фото: Getty Images

Королівський суд Честера визнав невинним французького захисника Бенжамена Менді за одним пунктом звинувачення у зґвалтуванні і ще за одним - у спробі зґвалтування.

Про це повідомляє The Athletic.

Коли суд присяжних виніс рішення, футболіст схилив голову до колін та розплакався. Після цього Бенжамен подякував суддям за те, що "вони зосередилися на доказах, а не чутках, які переслідували цю справу від самого початку".

Раніше з Менді зняли звинувачення за сімома іншими епізодами сексуального насильства. З 1 липня француз перебуває в статусі вільного агента.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ 11556
Абсолютного чемпіона світу у легкій вазі Хейні арештували Абсолютного чемпіона світу у легкій вазі Хейні арештували 25054
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги 4942
Світоліна не стримала сліз, говорячи про Україну на пресконференції після півфіналу Вімблдона - ВІДЕО Світоліна не стримала сліз, говорячи про Україну на пресконференції після півфіналу Вімблдона - ВІДЕО 3441 2
Усик прокоментував можливе завершення кар'єри Усик прокоментував можливе завершення кар'єри 2375
Стало відомо, скільки заробила Світоліна за виступ на Вімблдоні-2023 Стало відомо, скільки заробила Світоліна за виступ на Вімблдоні-2023 54633
Рекомендуємо
Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів 45293
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 40693
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 46929
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 37394 1
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 74318
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 24632