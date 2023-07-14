Французький захисник Менді визнаний невинним у зґвалтуванні

Королівський суд Честера визнав невинним французького захисника Бенжамена Менді за одним пунктом звинувачення у зґвалтуванні і ще за одним - у спробі зґвалтування.

Про це повідомляє The Athletic.

Коли суд присяжних виніс рішення, футболіст схилив голову до колін та розплакався. Після цього Бенжамен подякував суддям за те, що "вони зосередилися на доказах, а не чутках, які переслідували цю справу від самого початку".

Раніше з Менді зняли звинувачення за сімома іншими епізодами сексуального насильства. З 1 липня француз перебуває в статусі вільного агента.

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