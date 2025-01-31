Астон Вілла веде переговори щодо трансферу Рашфорда
Астон Вілла виявляє інтерес до 27-річного нападника Манчестер Юнайтед Маркуса Рашфорда і розглядає можливість його аренди.
Про це повідомив журналіст Давід Орнштейн у соцмережі Х та портал 433 в Instagram.
За інформацією джерела, англійський футболіст хотів перейти до Барселони, але також готовий залишитися в Манчестер Юнайтед, тому його необхідно переконати в доцільності грати за Астон Віллу.
Наголошується, що бірмінгемський клуб веде переговори щодо Рашфорда через особисте прохання головного тренера команди Унаї Емері.
У нинішньому сезоні Рашфорд взяв участь у 24 матчах у всіх турнірах, у яких він відзначився 7-ма голами та 3-ма результативними передачами.
Чинний контракт гравця з клубом розрахований до літа 2028 року. Згідно з інформацією Transfermarkt, ринкова вартість футболіста становить 55 млн євро.
Раніше легенда Манчестер Юнайтед Вейн Руні прокоментував майбутнє Маркуса Рашфорда, який остаточно втратив довіру Рубена Аморіма.