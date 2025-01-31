Астон Вілла веде переговори щодо трансферу Рашфорда

Астон Вілла виявляє інтерес до 27-річного нападника Манчестер Юнайтед Маркуса Рашфорда і розглядає можливість його аренди.

Про це повідомив журналіст Давід Орнштейн у соцмережі Х та портал 433 в Instagram.

За інформацією джерела, англійський футболіст хотів перейти до Барселони, але також готовий залишитися в Манчестер Юнайтед, тому його необхідно переконати в доцільності грати за Астон Віллу.

Наголошується, що бірмінгемський клуб веде переговори щодо Рашфорда через особисте прохання головного тренера команди Унаї Емері.

У нинішньому сезоні Рашфорд взяв участь у 24 матчах у всіх турнірах, у яких він відзначився 7-ма голами та 3-ма результативними передачами.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до літа 2028 року. Згідно з інформацією Transfermarkt, ринкова вартість футболіста становить 55 млн євро.

Раніше легенда Манчестер Юнайтед Вейн Руні прокоментував майбутнє Маркуса Рашфорда, який остаточно втратив довіру Рубена Аморіма.