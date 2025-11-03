Українська правда
Аканджі прагне залишитися в Інтері на постійній основі

Станіслав Лисак — 3 листопада 2025, 13:49
Аканджі прагне залишитися в Інтері на постійній основі
Центральний захисник збірної Швейцарії Мануель Аканджі прагне залишитися в Інтері після завершення орендної угоди.

Слова швейцарця передає інсайдер Фабріціо Романо.

"Сподіваюся, Інтер купить мене на постійній основі. Мені тут дуже добре. Я докладу всіх зусиль, а далі побачимо", – сказав Аканджі.

30-річний центральний захисник, контракт якого належить Манчестер Сіті, приєднався до Інтера цього сезону. Орендна угода розрахована до 2026 року.

За інформацією Романо, сума викупу складає 15 млн євро. На порталі Transfermarkt Аканджі оцінюється в 22 млн.

У нинішньому сезоні гравець провів уже 11 матчів в усіх турнірах за Інтер.

