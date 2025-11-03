Аканджі прагне залишитися в Інтері на постійній основі

Центральний захисник збірної Швейцарії Мануель Аканджі прагне залишитися в Інтері після завершення орендної угоди.

Слова швейцарця передає інсайдер Фабріціо Романо.

"Сподіваюся, Інтер купить мене на постійній основі. Мені тут дуже добре. Я докладу всіх зусиль, а далі побачимо", – сказав Аканджі.

🚨⚫️🔵 Manuel Akanji on €15m buy option for June 2026: “We will see… I hope Inter will buy me on permanent deal”.



“I feel very good here. I will give my best and then we will see”. pic.twitter.com/yvS1irD5wy — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 3, 2025

30-річний центральний захисник, контракт якого належить Манчестер Сіті, приєднався до Інтера цього сезону. Орендна угода розрахована до 2026 року.

За інформацією Романо, сума викупу складає 15 млн євро. На порталі Transfermarkt Аканджі оцінюється в 22 млн.

У нинішньому сезоні гравець провів уже 11 матчів в усіх турнірах за Інтер.