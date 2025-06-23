Визначилися півфіналісти молодіжного чемпіонату Європи-2025 U-21

За підсумками 1/4 фіналу чемпіонату Європи-2025 U-21 визначилися 4 найсильніші збірні віком до 21 року.

У перших чвертьфіналах збірна Іспанії перемогла Англію, а Португалія поступилася Нідерландам. Саме "помаранчеві" вибили Україну з турніру, обігравши підопічних Уная Мельгоси в 3 турі групового етапу.

Інший кривдник української команди Данія зазнала поразки від Франції. "Ле Бльо" зіграють зі збірною Німеччини, яка у надважкому матчі вирвала перемогу в додатковий час в Італії.

Обидва півфінальні матчі Англія – Нідерланди та Німеччина – Франція проведуть свої ігри вже в середу, 25 червня.

Фінал же запланований на 28 червня та пройде на Національному футбольному стадіоні в Братиславі, Словаччина.