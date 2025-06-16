Галатасарай зацікавлений у підписанні лідера Інтера

Центральний півзахисник збірної Туреччини та Інтера Хакан Чалханоглу може продовжити кар'єру в Галатасараї.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Стамбульський клуб зацікавлений у підписанні хавбека та планує провести зустріч з агентом гравця в столиці Туреччини.

Трансфер Чалханоглу залежить від вимог Інтера. Раніше повідомлялося, що "нерадзуррі" мають намір отримати за 31-річного півзахисника 40 млн євро від клубів із Саудівської Аравії.

🚨🟡🔴 Galatasaray will step up their interest in signing Hakan Çalhanoglu in the next days with direct meeting with his agent in Istanbul.



Deal depends on Inter requests, no formal proposal yet… but Galatasaray want to try. pic.twitter.com/nJyXIi1mOp — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 15, 2025

Хакан Чалханоглу виступає за Інтер з літа 2021 року, коли перейшов із Мілана на правах вільного агента. Його контракт діє до літа 2027 року.

У поточному сезоні на рахунку турка 11 голів і 8 асистів у 47 матчах за Інтер у всіх турнірах. У лютому повідомлялося про інтерес до хавбека з боку Ньюкасла.

Зауважимо, що Чалханоглу ніколи не виступав за турецькі команди. Хакан народився в німецькому місті Мангайм та був вихованцем Вальдгофа та Карлсруе. Попри це з 2010 року футболіст виступав за юнацькі та молодіжні команди збірної Туреччини.