Галатасарай зацікавлений у підписанні лідера Інтера
Центральний півзахисник збірної Туреччини та Інтера Хакан Чалханоглу може продовжити кар'єру в Галатасараї.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Стамбульський клуб зацікавлений у підписанні хавбека та планує провести зустріч з агентом гравця в столиці Туреччини.
Трансфер Чалханоглу залежить від вимог Інтера. Раніше повідомлялося, що "нерадзуррі" мають намір отримати за 31-річного півзахисника 40 млн євро від клубів із Саудівської Аравії.
Хакан Чалханоглу виступає за Інтер з літа 2021 року, коли перейшов із Мілана на правах вільного агента. Його контракт діє до літа 2027 року.
У поточному сезоні на рахунку турка 11 голів і 8 асистів у 47 матчах за Інтер у всіх турнірах. У лютому повідомлялося про інтерес до хавбека з боку Ньюкасла.
Зауважимо, що Чалханоглу ніколи не виступав за турецькі команди. Хакан народився в німецькому місті Мангайм та був вихованцем Вальдгофа та Карлсруе. Попри це з 2010 року футболіст виступав за юнацькі та молодіжні команди збірної Туреччини.