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Галатасарай зацікавлений у підписанні лідера Інтера

Станіслав Лисак — 16 червня 2025, 01:07
Галатасарай зацікавлений у підписанні лідера Інтера
Getty Images

Центральний півзахисник збірної Туреччини та Інтера Хакан Чалханоглу може продовжити кар'єру в Галатасараї.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Стамбульський клуб зацікавлений у підписанні хавбека та планує провести зустріч з агентом гравця в столиці Туреччини.

Трансфер Чалханоглу залежить від вимог Інтера. Раніше повідомлялося, що "нерадзуррі" мають намір отримати за 31-річного півзахисника 40 млн євро від клубів із Саудівської Аравії.

Хакан Чалханоглу виступає за Інтер з літа 2021 року, коли перейшов із Мілана на правах вільного агента. Його контракт діє до літа 2027 року.

У поточному сезоні на рахунку турка 11 голів і 8 асистів у 47 матчах за Інтер у всіх турнірах. У лютому повідомлялося про інтерес до хавбека з боку Ньюкасла.

Зауважимо, що Чалханоглу ніколи не виступав за турецькі команди. Хакан народився в німецькому місті Мангайм та був вихованцем Вальдгофа та Карлсруе. Попри це з 2010 року футболіст виступав за юнацькі та молодіжні команди збірної Туреччини.

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