Мойзе Кін повторив досягнення К'єзи сезону-2019/20

Лідер італійської Фіорентини Мойзе Кін став першим гравцем "фіалок" із сезону-2019/20, якому вдалося забити 10 голів у Серії А.

Про це повідомляє OptaPaolo.

Востаннє такий показник вдалося підкорити теперішньому гравцю англійського Ліверпуля Федеріко К'єзі, який за 34 матчі у тому розіграші забив 10 м'ячів та віддав 9 гольових передач.

10 - Before Moise #Kean (10 goals in #SerieA this season), the last Italian Fiorentina player to have scored 10 goals in a single top-flight season was Federico Chiesa in 2019/20. Pillar.#FiorentinaUdinese pic.twitter.com/mLronu2cxu — OptaPaolo (@OptaPaolo) December 23, 2024

Зазначимо, що нападнику Фіорентини вдалося повторити цей показник за 15 поєдинків. Також у нього в активі 1 асист. Наразі "фіалки" посідають 5 місце в турнірній таблиці, набравши 31 бал.

Нагадаємо, гравець Фіорентини Едоардо Бове впав на газон у матчі проти Інтера першого грудня. У хавбека зупинилось серце та він знепритомнів.

Після недовгого роздуму він погодився на імплантацію дефібрилятора. Раніше повідомлялось, що хавбек може більше не зіграти в Італії через проблеми із серцем.