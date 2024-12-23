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Мойзе Кін повторив досягнення К'єзи сезону-2019/20

Микола Дендак — 23 грудня 2024, 22:30
Мойзе Кін повторив досягнення К'єзи сезону-2019/20
Федеріко К'єза

Лідер італійської Фіорентини Мойзе Кін став першим гравцем "фіалок" із сезону-2019/20, якому вдалося забити 10 голів у Серії А.

Про це повідомляє OptaPaolo.

Востаннє такий показник вдалося підкорити теперішньому гравцю англійського Ліверпуля Федеріко К'єзі, який за 34 матчі у тому розіграші забив 10 м'ячів та віддав 9 гольових передач.

Зазначимо, що нападнику Фіорентини вдалося повторити цей показник за 15 поєдинків. Також у нього в активі 1 асист. Наразі "фіалки" посідають 5 місце в турнірній таблиці, набравши 31 бал.

Нагадаємо, гравець Фіорентини Едоардо Бове впав на газон у матчі проти Інтера першого грудня. У хавбека зупинилось серце та він знепритомнів.

Після недовгого роздуму він погодився на імплантацію дефібрилятора. Раніше повідомлялось, що хавбек може більше не зіграти в Італії через проблеми із серцем.

Чемпіонат Італії, Серія А Фіорентина Мойзе Кін Федеріко К'єза

Мойзе Кін

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