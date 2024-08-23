Півзахисник Фіорентини хоче приєднатися до Ювентуса

Правий півзахисник Фіорентини Ніко Гонсалес має намір продовжити кар'єру в туринському Ювентусі.

Про це повідомляє італійський інсайдер Ніколо Скіра.

Аргентинський вінгер погодив з "б'янконері" контракт до 2029 року із зарплатою в 3,6 млн євро за рік. Очікується, що клуби продовжать переговори щодо трансферу сьогодні.

Ювентус може запропонувати Фіорентині 32 млн євро та 5 млн бонусами, за умови, що Гонсалес перейде на правах оренди з правом викупу.

Nico #Gonzalez wants to leave #Fiorentina to join #Juventus, which agreed personal terms for a contract until 2029 (€3,6M/year). Expected today new round talks. #Juve will increase their bid to €32M + 5M as bonuses (loan with obligation to buy). #transfers @violanews https://t.co/EjIQrxuY81 — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 23, 2024

26-річний півзахисник виступає за "фіалок" з 2022 року. За цей час він допоміг команді двічі вийти у фінал Ліги конференцій.

Фіорентина придбала його у німецького Штутгарта за 24,5 млн евро. На рахунку Ніко 5 голів у 39 поєдинках за збірну Аргентини.