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Півзахисник Фіорентини хоче приєднатися до Ювентуса

Станіслав Лисак — 23 серпня, 09:35
Півзахисник Фіорентини хоче приєднатися до Ювентуса
Пресслужба Фіорентини

Правий півзахисник Фіорентини Ніко Гонсалес має намір продовжити кар'єру в туринському Ювентусі.

Про це повідомляє італійський інсайдер Ніколо Скіра.

Аргентинський вінгер погодив з "б'янконері" контракт до 2029 року із зарплатою в 3,6 млн євро за рік. Очікується, що клуби продовжать переговори щодо трансферу сьогодні.

Ювентус може запропонувати Фіорентині 32 млн євро та 5 млн бонусами, за умови, що Гонсалес перейде на правах оренди з правом викупу.

26-річний півзахисник виступає за "фіалок" з 2022 року. За цей час він допоміг команді двічі вийти у фінал Ліги конференцій.

Фіорентина придбала його у німецького Штутгарта за 24,5 млн евро. На рахунку Ніко 5 голів у 39 поєдинках за збірну Аргентини.

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