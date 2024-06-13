Джеко може продовжити кар'єру в Саудівській Аравії або США
Боснійський нападник Фенербахче Едін Джеко може перейти в клуб Саудівської Аравії або США в літнє трансферне вікно.
Про це повідомляє журналіст Екрем Конур.
Зазначається, що відразу три саудівських клуби цікавляться Джеко. Контракт Едіна з Фенербахче розрахований до червня 2025 року.
Нагадаємо, що боснієць приєднався до стамбульського клубу влітку 2023 року. У попередньому сезоні Джеко відіграв за Фенербахче 46 матчів у всіх турнірах, забив 25 голів та віддав 10 асистів.