Топ-6 УПЛ: Лєднєв оцінив рівень суперника Дніпра-1 в Лізі конференцій

Футболіст Дніпра-1 Богдан Лєднєв вважає, що суперник дніпрян в Лізі конференцій угорська Академія Пушкаша була б у топ-6 Української Прем'єр-ліги.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Це добра команда. Неодноразово доводилося грати проти них під час виступів у чемпіонаті Угорщини. В них добрий рівень, вони є одним з лідерів чемпіонату. Це непростий суперник, але якщо якісно підготуємося, їх можна проходити.

Вони поєднують і непогану роботу з м’ячем, і вміння боротися. Думаю, наш суперник рівня приблизно топ-6 чемпіонату України. Ми вже почали в індивідуальному порядку готуватися до зборів, і, звичайно, вже дуже хочеться, щоб поновилися матчі. Тим більше попереду єврокубки — будь-який футболіст бажає брати в них участь.

Наша задача — максимально якісно підготуватися до цих ігор. Всі розуміють, наскільки єврокубки є важливими для нас. Маємо вдало стартувати і отримати добрі результати. Сподіваємось, що це лише початок, і в нас буде ще не один раунд", — сказав футболіст.

Нагадаємо, матчі другого раунду кваліфікації ЛК відбудуться 25 липня, другі — 1 серпня. Зазначимо, що для того, щоб пройти до групового етапу єврокубка, дніпрянам треба здолати трьох суперників.