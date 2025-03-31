Кабаєв – про боротьбу за чемпіонство: Треба дивитися на себе, щоб принести Динамо третю зірку

Вінгер Динамо Владислав Кабаєв прокоментував боротьбу за чемпіонський титул УПЛ, на який претендують одразу три команди.

Своїми думками 29-річний футболіст поділився в інтерв'ю YouTube-каналу "ПРОФУТБОЛ Digital".

За вісім турів до фінішу сезону кияни лідирують в таблиці чемпіоната України, випереджаючи Олександрію на чотири очки та Шахтар – на десять.

Кабаєв указав на те, що йому дуже хочеться вперше в житті стати чемпіоном України та закріпитися за рахунок своєї гри у лавах збірної України.

"Олександрія зовсім поряд. Вони стабільно грають та показують гарний футбол. Не хочу кривдити Олександрію чи Шахтар, але треба дивитися на себе. Це такий приємний тиск. Я вперше у житті можу виграти чемпіонство. Але попереду ще багато турів, не хочеться забігати наперед. Мені 29 років. Я вже їздив до збірної. Але саме що тільки їздив. Хочеться там закріпитись. Хочеться більше грати в Лізі чемпіонів і щоб Динамо мало не дві зірки, а три", – сказав Кабаєв.

В наступному турі Динамо прийматиме Лівий берег. Ця гра відбудеться 6 квітня. Стартовий свисток зустрічі пролунає о 15:30.

Раніше стало відомо, що на фронті тяжке поранення отримав вихованець школи київського Динамо.