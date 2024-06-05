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Мудрик прокоментував можливий пропуск Олімпійських ігор

Станіслав Лисак — 5 червня, 22:35
Мудрик прокоментував можливий пропуск Олімпійських ігор

Вінгер Челсі Михайло Мудрик заявив, що не знає нічого про можливу заборону лондонців виступати на Олімпійських іграх-2024.

Про це український півзахисник розповів порталу Tribuna.com.

"Ще нічого не знаю. Мені ніхто нічого не казав", — сказав Мудрик.

Раніше повідомлялося, що "сині" не хочуть відпускати своїх гравців на Олімпіаду, щоб вони могли пройти передсезонну підготовку з новим головним тренером Енцо Марескою.

Футбольний турнір на Олімпіаді відбуватиметься з 24 липня по 10 серпня. Новий сезон Англійської Прем'єр-ліги розпочнеться вже 17 серпня.

Збірна України отримала олімпійську ліцензію завдяки виходу української команди U21 у півфінал молодіжного Євро-2023. Україна вперше візьме участь у цих змаганнях.

Челсі Михайло Мудрик Олімпійські ігри-2024 Енцо Мареска

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