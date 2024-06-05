Мудрик прокоментував можливий пропуск Олімпійських ігор
Вінгер Челсі Михайло Мудрик заявив, що не знає нічого про можливу заборону лондонців виступати на Олімпійських іграх-2024.
Про це український півзахисник розповів порталу Tribuna.com.
"Ще нічого не знаю. Мені ніхто нічого не казав", — сказав Мудрик.
Раніше повідомлялося, що "сині" не хочуть відпускати своїх гравців на Олімпіаду, щоб вони могли пройти передсезонну підготовку з новим головним тренером Енцо Марескою.
Футбольний турнір на Олімпіаді відбуватиметься з 24 липня по 10 серпня. Новий сезон Англійської Прем'єр-ліги розпочнеться вже 17 серпня.
Збірна України отримала олімпійську ліцензію завдяки виходу української команди U21 у півфінал молодіжного Євро-2023. Україна вперше візьме участь у цих змаганнях.