Футболіст Боки Хуніорс отримав спеціальну візу для участі у клубному ЧС

Захисник Боки Хуніорс Айртон Коста зможе допомогти своїй команді у матчах клубного чемпіонату світу в США.

Про це повідомляє ESPN.

Клуб зміг домовитись про видачу гравцю тимчасової візи строком на 26 днів. Зазначимо, що раніше Кості відмовили у дозволі знаходитись не території США, навіть попри наявність його прізвища у заявці Боки.

Матч-відкриття клубного ЧС заплановано на неділю, 15 червня. Аль-Ахлі зустрінеться з Інтером Маямі.

У своїй групі Бока Хуніорс зіграє проти Бенфіки, Баварії та Окленд Сіті. Поєдинки відбудуться 17, 21 та 24 червня відповідно.

Раніше стало відомо, хто відповідатиме за безпеку на трибунах клубного чемпіонату світу.