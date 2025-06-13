Прикордонна служба США патрулюватиме стадіони клубного ЧС

Клубний чемпіонат світу наближається до того, щоб стати однією з найпровальніших подій останнього часу через жорсткий контроль на трибунах з боку влади США.

Про це повідомляє Goal.

Напередодні Міністерство внутрішньої безпеки країни-господарки турніру оголосило про те, що на трибунах будуть знаходитись бійці прикордонної служби, які забезпечать безпеку вболівальників.

Такі міри пов'язані, не в останню чергу з боротьбою із нелегальними мігрантами у США. Втім, це рішення викликало "хвилювання" з боку ФІФА.

Після заяви федерації про "стурбованість" ситуацією, відомство видалило свій пост у соцмережі X.

Цікаво, що наразі на матч-відкриття реалізовано лише 20 000 квитків, хоча "Хард Рок Арена" може вмістити 65 тисяч людей. Наразі темпи продажу квитків ще більше сповільнились через заяви силових структур США.

Матч-відкриття клубного ЧС заплановано на неділю, 15 червня. Аль-Ахлі зустрінеться з Інтером Маямі.

Раніше повідомлялось, що влада США відмовила гравцю Боки Хуніорс у видачі візи.