Мусіала та Баварія не можуть погодити новий контракт

Півзахисник Баварії та збірної Німеччини Джамал Мусіала не узгодив з керівництвом клубу новий контракт.

Про це повідомляє журналіст SkySports Флоріан Платтенбург.

Гравець, контракт якого завершиться у 2026 році, має розбіжність з мюнхенцями в питання заробітної плати, тривалості контракту та клаусули (сума викупу контракту гравця, – прим.).

Баварія очікує, що Мусіала піде на поступки та підпише нову угоду в січні 2025 року.

🚨🆕 There is still no full agreement between FC Bayern, Jamal #Musiala, and his management regarding a contract extension beyond 2026.



Key points of disagreement remain: salary, contract length, and the inclusion of an exit clause for Musiala.



Bayern expect concessions from… pic.twitter.com/6NC4ruclvH — Florian Plettenberg (@Plettigoal) December 23, 2024

Цього сезону 21-річний німець провів за Баварію 22 матчі, забив 14 голів та віддав 6 асистів.

Раніше повідомлялося, що мюнхенці вивчають можливість трансферу вінгера Атлетика Більбао Ніко Вільямса.