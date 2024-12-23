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Мусіала та Баварія не можуть погодити новий контракт

Станіслав Лисак — 23 грудня 2024, 22:21
Мусіала та Баварія не можуть погодити новий контракт
Getty Images

Півзахисник Баварії та збірної Німеччини Джамал Мусіала не узгодив з керівництвом клубу новий контракт.

Про це повідомляє журналіст SkySports Флоріан Платтенбург.

Гравець, контракт якого завершиться у 2026 році, має розбіжність з мюнхенцями в питання заробітної плати, тривалості контракту та клаусули (сума викупу контракту гравця, – прим.).

Баварія очікує, що Мусіала піде на поступки та підпише нову угоду в січні 2025 року.

Цього сезону 21-річний німець провів за Баварію 22 матчі, забив 14 голів та віддав 6 асистів.

Раніше повідомлялося, що мюнхенці вивчають можливість трансферу вінгера Атлетика Більбао Ніко Вільямса.

Баварія Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1 Джамал Мусіала

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