Мусіала та Баварія не можуть погодити новий контракт
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Півзахисник Баварії та збірної Німеччини Джамал Мусіала не узгодив з керівництвом клубу новий контракт.
Про це повідомляє журналіст SkySports Флоріан Платтенбург.
Гравець, контракт якого завершиться у 2026 році, має розбіжність з мюнхенцями в питання заробітної плати, тривалості контракту та клаусули (сума викупу контракту гравця, – прим.).
Баварія очікує, що Мусіала піде на поступки та підпише нову угоду в січні 2025 року.
Цього сезону 21-річний німець провів за Баварію 22 матчі, забив 14 голів та віддав 6 асистів.
Раніше повідомлялося, що мюнхенці вивчають можливість трансферу вінгера Атлетика Більбао Ніко Вільямса.