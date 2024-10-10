У захисника Манчестер Юнайтед виявили серцеву аритмію

У флангового захисника Манчестер Юнайтед та збірної Марокко Нуссаїра Мазрауї виявили серцеву аритмію.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За його інформацією, кілька днів тому Мазрауї відчув симптоми прискореного серцебиття, після чого покинув розташування збірної Марокко. Гравцеві уже провели незначну коригувальну процедуру, очікується, що захисник пропустить декілька тижнів.

Нагадаємо, 26-річний Мазрауї перейшов до Манчестер Юнайтед із мюнхенської Баварії лише минулого літа. У нинішньому сезоні на його рахунку 1 асист в 10 матчах в усіх турнірах. Трансферна вартість гравця оцінюється в 30 мільйонів євро.

Раніше Манчестер Юнайтед через травму втратив ще одного захисника, Гаррі Магвайра.