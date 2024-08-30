Мазрауї — про відхід з Баварії: З таким клубом не прощаються просто так, але у мене було відчуття, що я готовий до чогось іншого
Нуссаїр Мазрауї
ФК Манчестер Юнайтед
Правий захисник Манчестер Юнайтед Нуссаїр Мазрауї розповів про свій перехід з Баварії.
Його слова передає Bayern Germany.
"Коли я почув варіант з Манчестер Юнайтед, я зрозумів, що хочу цього. Це відразу відчувалось добре, але мені довелося почекати, поки вони продадуть іншого правого захисника.
З таким клубом, як Баварія не прощаються просто так, але у мене було відчуття, що я готовий до чогось іншого. Це було пов’язано з багатьма причинами, але я не хочу говорити про це зараз", — сказав Мазрауї.
У сезоні-2023/24 гравець зіграв 28 матчів на клубному рівні, у яких відзначився 3 результативними передачами.
Нагадаємо, марокканець приєднався до МЮ цього літа за 20 мільйонів євро.