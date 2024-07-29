Манчестер Юнайтед підпише гравця, який публічно підтримував Палестину

Правий захисник Баварії Нуссаїр Мазрауї перейде в Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією інсайдера, "червоні дияволи" вже погодили особисті умови з 26-річним марокканцем. Переговори між клубами вже також на фінальній стадії.

🚨 Manchester United have agreed personal terms with Noussair Mazraoui days ago, he wants the move... and he has same agent as de Ligt.



No issues on the agreement with Bayern, but deal still depends on Man United to find a solution for Wan-Bissaka.



Mazraoui, patiently waiting. pic.twitter.com/AsCwuYgduF — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 29, 2024

До Баварії Мазрауї виступав за Аякс. У жовтні минулого року Нуссаїр потрапив на перші шпальти газет через публічну підтримку Палестини. Німецькі депутати закликали мюнхенський клуб розірвати з ним контракт, але Баварія все ж зберегла гравця.