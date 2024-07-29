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Манчестер Юнайтед підпише гравця, який публічно підтримував Палестину

Ігор Чернявський — 29 липня, 14:10
Манчестер Юнайтед підпише гравця, який публічно підтримував Палестину

Правий захисник Баварії Нуссаїр Мазрауї перейде в Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією інсайдера, "червоні дияволи" вже погодили особисті умови з 26-річним марокканцем. Переговори між клубами вже також на фінальній стадії.

До Баварії Мазрауї виступав за Аякс. У жовтні минулого року Нуссаїр потрапив на перші шпальти газет через публічну підтримку Палестини. Німецькі депутати закликали мюнхенський клуб розірвати з ним контракт, але Баварія все ж зберегла гравця.

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Нуссаїр Мазрауї

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