Манчестер Юнайтед підпише гравця, який публічно підтримував Палестину
Правий захисник Баварії Нуссаїр Мазрауї перейде в Манчестер Юнайтед.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
За інформацією інсайдера, "червоні дияволи" вже погодили особисті умови з 26-річним марокканцем. Переговори між клубами вже також на фінальній стадії.
До Баварії Мазрауї виступав за Аякс. У жовтні минулого року Нуссаїр потрапив на перші шпальти газет через публічну підтримку Палестини. Німецькі депутати закликали мюнхенський клуб розірвати з ним контракт, але Баварія все ж зберегла гравця.