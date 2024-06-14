Мората може повернутися в Серію А: два клуби слідкують за іспанським форвардом

Форвард мадридського Атлетико Альваро Мората може продовжити кар'єру в італійській Серії А.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Рома та Ювентус зацікавлені в підписанні іспанського нападника. Напередодні Мората відмовився від щедрої пропозиції з Саудівської Аравії. Сума викупу Альваро складає 12 млн євро.

Іспанець вже виступав за туринський клуб з 2014 до 2016 роках, а також два роки був у оренді з Атлетико.

У поточному сезоні форвард відіграв 44 матчі за свій клуб, забив 20 м'ячів та віддав 4 результативні передачі.

Нагадаємо, що Атлетико готовий підписати форварда Жирони та збірної України Артема Довбика, який може стати заміною Мораті.