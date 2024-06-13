Мората: Мої діти не розуміють критики, яку я терплю тут

Нападник мадридського Атлетико Альваро Мората вважає, що в Іспанії його занадто багато критикують.

Слова форварда цитує Фабріціо Романо із посиланням на El Larguero.

"Мені простіше виїхати з Іспанії і поїхати грати за кордон. Навіть мої діти не розуміють всієї тієї критики, яку я терплю тут. У мене немає жодних проблем з Сімеоне. Але я не знаю, чи є я в його планах, в планах клубу...", — сказав Мората.

🚨 Morata on his future: "The easier way for me is to leave Spain and go play abroad. Even my kids do not understand all the criticism I suffer here".



"I have zero problems with Simeone. But I don’t know if I’m in his plans, in the club’s plans…", told El Larguero pic.twitter.com/BVLS1yPnDl — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 13, 2024

У поточному сезоні форвард відіграв 44 матчі за свій клуб, забив 20 м'ячів та віддав 4 результативні передачі. Раніше повідомлялося, що Альваро може втретє перейти до Ювентуса.

Нагадаємо, що Атлетико готовий підписати форварда Жирони та збірної України Артема Довбика, який може стати заміною Мораті.