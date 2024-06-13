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Мората: Мої діти не розуміють критики, яку я терплю тут

Станіслав Лисак — 13 червня, 10:49
Мората: Мої діти не розуміють критики, яку я терплю тут

Нападник мадридського Атлетико Альваро Мората вважає, що в Іспанії його занадто багато критикують.

Слова форварда цитує Фабріціо Романо із посиланням на El Larguero.

"Мені простіше виїхати з Іспанії і поїхати грати за кордон. Навіть мої діти не розуміють всієї тієї критики, яку я терплю тут. У мене немає жодних проблем з Сімеоне. Але я не знаю, чи є я в його планах, в планах клубу...", — сказав Мората.

У поточному сезоні форвард відіграв 44 матчі за свій клуб, забив 20 м'ячів та віддав 4 результативні передачі. Раніше повідомлялося, що Альваро може втретє перейти до Ювентуса.

Нагадаємо, що Атлетико готовий підписати форварда Жирони та збірної України Артема Довбика, який може стати заміною Мораті.

Мората Збірна Іспанії з футболу Атлетико Мадрид

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