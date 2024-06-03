Депай оголосив про відхід з Атлетико

Нападник Атлетико Мемфіс Депай покинув мадридський клуб на правах вільного агента.

Про це нідерландський футболіст повідомив у соцмережі X (колишній Twitter).

"Нелегко пояснити, що я відчуваю, пишучи це повідомлення, тому що я відчуваю, що все могло б бути зовсім інакше. Можливо, краще залишити цю розмову на інший раз...

Атлетико, моїм товаришам по команді, персоналу і особливо вболівальникам, я хочу подякувати за енергію і підтримку, яку я відчував, коли був гравцем команди. Я зберігаю хороші спогади близько до свого серця. Дякую тобі, Атлеті!", — написав Депай.

Not easy to say how I feel about writing this message because I feel that things could’ve been very different.

Maybe it’s better to keep that conversation for another time…

To @Atleti , my teammates, the staff and specially the fans, I wanna thank you for the energy and support… pic.twitter.com/kNHtJxHSCq — Memphis Depay (@Memphis) June 2, 2024

Нідерландець перейшов до Атлетико в січні 2023 року з Барселони. У нинішньому сезоні Мемфіс провів за "матрацників 31 матч, забив 9 голів та зробив 2 асисти.

Раніше повідомлялося про інтерес Севільї до Депая.