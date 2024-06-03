Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Депай оголосив про відхід з Атлетико

Станіслав Лисак — 3 червня, 11:53
Депай оголосив про відхід з Атлетико

Нападник Атлетико Мемфіс Депай покинув мадридський клуб на правах вільного агента.

Про це нідерландський футболіст повідомив у соцмережі X (колишній Twitter).

"Нелегко пояснити, що я відчуваю, пишучи це повідомлення, тому що я відчуваю, що все могло б бути зовсім інакше. Можливо, краще залишити цю розмову на інший раз...
Атлетико, моїм товаришам по команді, персоналу і особливо вболівальникам, я хочу подякувати за енергію і підтримку, яку я відчував, коли був гравцем команди. Я зберігаю хороші спогади близько до свого серця. Дякую тобі, Атлеті!", — написав Депай.

Нідерландець перейшов до Атлетико в січні 2023 року з Барселони. У нинішньому сезоні Мемфіс провів за "матрацників 31 матч, забив 9 голів та зробив 2 асисти.

Раніше повідомлялося про інтерес Севільї до Депая.

Мемфіс Депай Атлетико Мадрид

Мемфіс Депай

Атлетико готовий продати трьох нападників команди
Депай може пропустити матчі з Боруссією Дортмунд через травму
Агент Депая спростував чутки про допомогу Алвесу
Атлетико Мадрид - Севілья 1:0: огляд матчу Кубка Іспанії
Коке та Депай повернулися в загальну групу Атлетіко напередодні матчу Реалом

Останні новини