Футбол на Олімпійських іграх. Історія турніру і хто головний фаворит

Вже завтра, 24 липня, відбудеться дебютний матч олімпійської збірної України. У поєдинку першого туру групового етапу Олімпійських ігор-2024 українці зіграють проти Іраку. Зустріч розпочнеться о 20:00 за київським часом.

Наш сайт продовжує знайомити вас з історією Олімпійських ігор, і на черзі розповідь про футбол. Ми розкажемо, чому на турнірі грають футболісти до 23 років, яким був перший футбольний турнір на Іграх і як нацистська Німеччина відродила футбол на ОІ.

Перший футбольний турнір та його еволюція

Тут треба розуміти, що фактичний перший турнір і перший офіційний відрізняються. На Олімпіадах 1900 та 1904 років змагалися клуби, а у 1906 вже були заявлені футбольні збірні. Проте ФІФА визнає першим офіційним турнір 1908 року, на якому змагалися 8 національних команд, а перемогла Велика Британія. Британці також перемогли і в наступному розіграші.

З історичної точки зору перші повоєнні Олімпійські ігри-1920 відзначилися одразу двічі. По-перше, перемогу здобула не Велика Британія, а по-друге, вперше була представлена країна не з Європи. Нею стала збірна Єгипту. Тоді тріумфувала господарка турніру Бельгія. В наступному розіграші перше представлення отримали і країни "Нового світу" США та Уругвай (який сенсаційно став переможцем).

Як нацистська Німеччина відродила футбол на Олімпіаді

Перший чемпіонат світу з футболу відбувся у 1930 році. Це призвело до виключення цього виду змагань з Олімпійських ігор, тому турнір 1932 року проходив без футболу.

Відродженню футбольного турніру на ОІ допомогла нацистська Німеччина, яка у 1936 році повернула його до змагань, щоб отримати якомога більший прибуток. Окрім цього саме на Іграх-1936 вперше зіграли азійські команди (Китай та Японія).

Чому грають футболісти до 23 років

Варто зазначити, що до Олімпіади-1984 року професійним футболістам не було дозволено брати участь в турнірі. Проте СРСР та країни соцтабору вміло обходили цю заборону (їхні професійні футболісти мали державні посади). Ця лазівка дозволяла країнам соцтабору домінувати на Олімпійських іграх, і саме через це у 1984 році заборона на участь професіоналів (які не грали на ЧС) була скасована.

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А на початку 90-х вже було додане правило про вік футболістів (у заявці повинні бути гравці до 23 років, і дозволено заявити 3 футболістів старше) та скасовна заборона на участь футболістам, що грали на чемпіонаті світу. Змагання стали розглядатися як можливість знайти юних талантів.

Зазначимо, що у жіночому футболі на Іграх немає жодного вікового обмеження (жіночі змагання проводяться з 1996 року).

Найбільш титуловані збірні. Хто головний фаворит

Як і в усіх футбольних турнірах, головним фаворитом завжди є Бразилія. З історичної точки зору, бразильці мають найбільше медалей (7 у чоловічому футболі), у найближчих переслідувачів Угорщини лише 5. Також 5 в СРСР та Югославії, які вже розпалися. Проте цього року Бразилія не змагатиметься на турнірі.

Тому серед учасників найбільше шансів, з огляду на минуле, має Аргентина. У неї в активі 4 медалі (2 золота та 2 срібла), проте Іспанія теж дуже близька (у неї 1 золото та 3 срібла).

Прогноз від Фавбет

А ось думка Фавбет дещо відрізняється. Фаворитом турніру вважається збірна Франції. Коефіцієнт на її перемогу — 3,20. А ось шанси Аргентини та Іспанії оцінюються у 3,50. Що ж до збірної України, то вона 8 у списку претендентів. Шанс на її перемогу оцінюють коефіцієнтом 24.