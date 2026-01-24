Тренер Тоттенгема відмовився коментувати трансфер гравця Ліверпуля
Головний тренер лондонського Тоттенгема Томас Франк відмовився коментувати потенційний перехід лівого захисника Ліверпуля Енді Робертсона, переговори щодо якого наразі тривають між клубами.
Його слова передає TalkSport.
Після нічиєї з Бернлі у 23 турі (2:2) наставника "шпор" запитали про трансфер шотландця.
"Я не говорю про гравців, які не є членами клубу, за винятком Роналду і Мессі. Тому я не коментую це питання", – заявив він.
Нагадаємо, що Тоттенгем намагається підписати капітана збірної Шотландії Енді Робертсона вже у зимове вікно, щоб підсилити склад клубу. Наразі діалог між усіма сторонами просувається успішно, і "шпори" налаштовані отримати захисника найближчим часом.
У цьому сезоні Робертсон провів за Ліверпуль 22 матчі, відзначившись одним голом та одним асистом.
Захисник виступає за мерсисайдців з 2017 року після переходу з Галл Сіті – за цей час він став дворазовим чемпіоном АПЛ та переможцем Ліги чемпіонів-2019.
Зауважимо, раніше стало відомо, що керівництво лондонського клубу обговорювало можливе звільнення самого Томаса Франка з посади тренера.