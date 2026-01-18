Керівництво Тоттенгема обговорює можливе звільнення Франка – ЗМІ

Майбутнє Томаса Франка на посаді головного тренера Тоттенгема опинилося під великим питанням. Після домашньої поразки в матчі 22-го туру проти Вест Гема (1:2) тиск на данського фахівця посилився.

Про це повідомляє Sky Sports.

Рада директорів клубу вже провела переговори щодо доцільності подальшої співпраці з Франком. Наразі боси "шпор" розглядають усі можливі варіанти розвитку подій, хоча остаточного рішення ще не ухвалено.

Спочатку план керівництва передбачав довгострокову стратегію на чолі з данцем, і в клубі хотіли б дотримуватися цього курсу. Однак атмосфера навколо команди змушує переглядати пріоритети.

Попри складну ситуацію Франк намагається зберігати позитивний настрій та з розумінням ставиться до важкого періоду в клубі.

Тоттенгем після 22-го туру посідає 14 місце в турнірній таблиці АПЛ, набравши лише 27 очок. Також 10 січня Тоттенгем вилетів з Кубку Англії від Астон Вілли.

Нагадаємо, що в лондонському клубі розгорівся конфлікт після невдалих результатів. Ромеро написав про керівників клубу у своєму інстаграмі, що "вони з'являються тільки коли треба трохи по брехати".