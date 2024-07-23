Топовий європейський чемпіонат буде знову транслюватися на Росії

Жителі країни-терористки зможуть дивитися матчі елітного та другого дивізіонів Франції.

Про це повідомив російський транслятор "Окко".

Французький чемпіонат перестали показувати на території Росії після початку повномасштабного вторгнення. Тоді Професіональна футбольна ліга Франції оголосила про розірвання контракту з російським транслятором "Матч ТВ".

Зазначимо, що на матчах італійської Серії А та іспанської Ла Ліги крутять рекламу російського букмекера.