Підписка за чізбургер: фанати отримають безкоштовний перегляд чемпіонату Франції

Телерадіокомпанія DAZN пропонує своїм клієнтам у Франції тримісячну підписку на перегляд матчів Ліги 1, якщо вони куплять їжу в McDonald's.

Про цю акцію повідомляє The Athletic.

Згідно з джерелом, перші 120 000 клієнтів, які замовлять страви зі спеціального меню Ліги 1 у McDo+ (французький додаток для доставки McDonald's) отримають код доступу, який дозволить їм дивитися матчі Ліги 1 до кінця сезону. Клієнти мають час до 30 квітня, щоб отримати підписку.

Вартість угоди становить 14,15 євро, тоді як місячна підписка на DAZN коштує 39,99 євро, а річна підписка – 29,99 євро на місяць. Вболівальники також мають можливість дивитися один матч Ліги 1 в день за 14,99 євро, причому ціна знижується до 10 євро для тих, хто молодше 26 років.

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Це остання подія в неспокійних перших шести місяцях чотирирічної угоди між DAZN та Лігою професійного футболу (LFP), керівним футбольним органом Франції. У французьких ЗМІ раніше повідомлялося, що завдяки угоді з Лігою 1 DAZN залучив лише 400 000 підписників, що набагато менше від запланованих 1,5 мільйона підписників у першому сезоні угоди.

Саме через це минулого місяця DAZN виплатив французам тільки половину обов'язкового платежу за контрактом з LFP.