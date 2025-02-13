Нова фінансова криза? Ліга 1 судиться з DAZN через утримання платежу за права на трансляцію

Компанія DAZN утримала половину свого останнього платежу за внутрішні права Ліги 1, що спонукало Лігу професійного футболу (LFP) розпочати судовий процес проти лондонського стрімінгового сервісу.

Про це повідомляє The Athletic.

У чотирирічній угоді, яка розпочалася цього сезону, DAZN погодився платити LFP 400 мільйонів євро на рік за права на вісім з дев'яти матчів Ліги 1 кожні вихідні. У той же час катарський телеканал beIN платитиме 100 мільйонів на сезон за право транслювати дев'яту гру чемпіонату у суботу ввечері.

Загалом ці дві угоди були більш ніж на 10% меншими від суми, яку Amazon Prime і Canal+ платили за права на трансляції Ліги 1 у Франції протягом останніх трьох сезонів.

Вони також були вдвічі меншими від суми, про яку LFP домовився у 2018 році з іспанською фірмою Mediapro. Угода розпочалася в червні 2020 року, але зірвалася через п'ять місяців. Ця невдача в поєднанні з пандемією сильно вдарили по французьких клубах.

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Але попереду може бути ще більше болю, оскільки DAZN чітко дав зрозуміти, що хоче переглянути умови угоди. Компанія має намір платити значно нижчу річну плату, або активувати пункт про розірвання угоди з LFP і припинити співпрацю в кінці наступного сезону.

DAZN надіслала LFP лише половину з 70 мільйонів, які мають бути сплачені цього тижня, а решту поклала на ескроу-рахунок.

Компанія зробила це, оскільки стверджує, що ліга не зробила достатньо для боротьби з цифровим піратством у Франції. Вона також засмучена тим, що деякі клуби не допомогли DAZN у створенні контенту для платформи Ліги 1 або у просуванні її послуг.

Хоча в усьому цьому може бути частка правди, правда й те, що DAZN значно переоцінив розмір ринку: нещодавні повідомлення у французьких ЗМІ свідчать, що він залучив лише 400 000 підписників, що більш ніж на мільйон менше за його цільовий показник беззбитковості, який становить 1,5 мільйона.

І якщо DAZN не досягне цієї цифри до грудня цього року, він може повідомити LFP про розірвання чотирирічної угоди наприкінці другого сезону.

Раніше з'явилася інформація, що ФІФА відсторонила свого співробітника після того, як він був заарештований в США за за звинуваченням у зустрічі з 14-річним хлопчиком для сексу.