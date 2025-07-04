Полісся презентувало три комплекти форми на сезон-2025/26
ФК Полісся
Житомирське Полісся опублікувало нові комплекти ігрової форми на сезон-2025/26.
Фотографіями екіпірування "вовки" поділились у своїх соцмережах.
Основний цвіт залишився незмінним – зелений, який символізує ліси Полісся. Біла форма дає відсилання на річку Тетерів, а чорна – силу землі.
Нагадаємо, минулий сезон Полісся завершило на четвертому місці у турнірній таблиці УПЛ, що дає право грати в Лізі конференцій.
Нова кампанія розпочнеться для житомирян 24 липня. "Вовки" стартуватимуть у другій стадії кваліфікації Ліги конференцій УЄФА.
Вже визначився перший суперник житомирців у єврокубках. Ним стане переможець пари Борац Баня-Лука (Боснія і Герцеговина) – Санта-Колома (Андорра).