Полісся презентувало три комплекти форми на сезон-2025/26

Житомирське Полісся опублікувало нові комплекти ігрової форми на сезон-2025/26.

Фотографіями екіпірування "вовки" поділились у своїх соцмережах.

Основний цвіт залишився незмінним – зелений, який символізує ліси Полісся. Біла форма дає відсилання на річку Тетерів, а чорна – силу землі.

Нагадаємо, минулий сезон Полісся завершило на четвертому місці у турнірній таблиці УПЛ, що дає право грати в Лізі конференцій.

Нова кампанія розпочнеться для житомирян 24 липня. "Вовки" стартуватимуть у другій стадії кваліфікації Ліги конференцій УЄФА.

Вже визначився перший суперник житомирців у єврокубках. Ним стане переможець пари Борац Баня-Лука (Боснія і Герцеговина) – Санта-Колома (Андорра).