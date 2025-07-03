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Помер легендарний воротар збірної Нігерії Пітер Руфаї

Микола Дендак — 3 липня 2025, 23:47
Помер легендарний воротар збірної Нігерії Пітер Руфаї
Пітер Руфаї
ESPN Africa

Помер легендарний воротар збірної Нігерії Пітер Руфаї. Йому невдовзі мало виповнитися 62 роки.

Про це повідомляє ESPN Africa.

Зазначається, що причиною смерті стала тривала хвороба.

Пітер Руфай провів 65 матчів за збірну Нігерії та ставав переможцем Кубку африканських націй 1994 року. Загалом взяв участь у двох чемпіонатах світу та двох Кубках африканських націй.

У клубній кар'єрі представляв європейські Локерен, Беверен, Гоу Ехед Іглс, Фаренсе, Еркулес, Депортіво та Жил Вісенте.

Нагадаємо, що напередодні Діогу Жота і його брат Андре Сілва загинули внаслідок автокатастрофи в Іспанії. ДТП трапилася 3 липня близько 00:30.

Як повідомляє джерело, причиною аварії став прокол шини Lamborghini португальця, коли він обганяв інший автомобіль.

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