Нападник Інтера зацікавив два клуби Серії А

22-річний нападник міланського Інтера Себастьяно Еспозіто може змінити команду в найближче трансферне вікно.

Про це повідомляє журналіст Альфредо Педулла.

До перспективного форварда виявляє інтерес Парма. Втім – це не єдиний претендент на Еспозіто.

Молодого італійця хоче підписати також і Фіорентина. Контракт Експозіто з Інтером чинний ще рік.

Віцечемпіони Італії не проти продати свого нападника і готові вислухати пропозиції.

У сезоні 2024/25 Себастьяно Еспозіто виступав на правах оренди за Емполі, відзначившись 10 голами і 2 асистами в 37 матчах за цей клуб у всіх турнірах.

Transfermarkt оцінює його вартість у 8,5 мільйонів євро.

Раніше стало відомо, що Парму очолив 29-річний Карлос Куеста.