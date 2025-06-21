Нападник Інтера зацікавив два клуби Серії А
ФК Інтер
22-річний нападник міланського Інтера Себастьяно Еспозіто може змінити команду в найближче трансферне вікно.
Про це повідомляє журналіст Альфредо Педулла.
До перспективного форварда виявляє інтерес Парма. Втім – це не єдиний претендент на Еспозіто.
Молодого італійця хоче підписати також і Фіорентина. Контракт Експозіто з Інтером чинний ще рік.
Віцечемпіони Італії не проти продати свого нападника і готові вислухати пропозиції.
У сезоні 2024/25 Себастьяно Еспозіто виступав на правах оренди за Емполі, відзначившись 10 голами і 2 асистами в 37 матчах за цей клуб у всіх турнірах.
Transfermarkt оцінює його вартість у 8,5 мільйонів євро.
Раніше стало відомо, що Парму очолив 29-річний Карлос Куеста.