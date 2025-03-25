Одноклубник Коваленка може стати конкурентом Довбика в Ромі

Керівництво Роми уже планує літнє трансферне вікно, одна з позицій, яку в клубі хочуть підсилити – центральний нападник. Наставник Роми Клаудіо Раньєрі та спортивний директор Флоріан Гізольфі розглядають кандидатуру Себастьяно Еспозіто.

Про це повідомляє RomaPress, посилаючись на La Gazzetta dello Sport.

22-річний нападник належить міланському Інтеру, проте проводить поточний сезон у оренді в Емполі, де відзначився 10 голами та 2 асистами в 28 матчах. У Емполі є опція викупу Еспозіто за 5 мільйонів євро, також Інтер отримає 20% від суми наступного трансферу гравця. З високою часткою імовірності, клуб Віктора Коваленка цю опцію активує.

Еспозіто може стати конкурентом за місце в складі для нападника збірної України Артема Довбика, який проводить свій дебютний сезон у Серії А.

Раніше повідомлялося про те, що влітку Рому покине Матс Гуммельс.