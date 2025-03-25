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Одноклубник Коваленка може стати конкурентом Довбика в Ромі

Олег Дідух — 25 березня 2025, 14:38
Одноклубник Коваленка може стати конкурентом Довбика в Ромі
Себастьяно Еспозіто
ФК Емполі

Керівництво Роми уже планує літнє трансферне вікно, одна з позицій, яку в клубі хочуть підсилити – центральний нападник. Наставник Роми Клаудіо Раньєрі та спортивний директор Флоріан Гізольфі розглядають кандидатуру Себастьяно Еспозіто.

Про це повідомляє RomaPress, посилаючись на La Gazzetta dello Sport.

22-річний нападник належить міланському Інтеру, проте проводить поточний сезон у оренді в Емполі, де відзначився 10 голами та 2 асистами в 28 матчах. У Емполі є опція викупу Еспозіто за 5 мільйонів євро, також Інтер отримає 20% від суми наступного трансферу гравця. З високою часткою імовірності, клуб Віктора Коваленка цю опцію активує.

Еспозіто може стати конкурентом за місце в складі для нападника збірної України Артема Довбика, який проводить свій дебютний сезон у Серії А.

Раніше повідомлялося про те, що влітку Рому покине Матс Гуммельс.

Емполі Рома Інтер Мілан Себастьяно Еспозіто

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