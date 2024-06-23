Емболо: Ця гра особлива для всієї країни

Нападник збірної Швейцарії Брель Емболо вважає, що гра проти Німеччини в третьому турі групового етапу чемпіонату Європи-2024 особлива не лише для команди, а й для всієї країни.

Його слова передає УЄФА.

"Це важлива гра для обох команд, тому що обидві можуть посісти перше місце. Я думаю, той факт, що ми сусіди робить цей матч особливим для вболівальників. Ми намагаємось зробити їх щасливими, продемонструвати наш рівень та змусити їх пишатися нами. Це особлива гра не лише для команди, а й для всієї країни", — сказав футболіст.

Матч Швейцарія — Німеччина відбудеться сьогодні, 23 червня. Початок — о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, у першому турі Швейцарія перемогла Угорщину, а "бундестім" розгромила Шотландію в матчі-відкритті європейського чемпіонату з футболу.