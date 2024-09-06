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Форвард збірної Нідерландів перейде у титулований бразильський клуб — Романо

Микола Дендак — 6 вересня, 20:23
Форвард збірної Нідерландів перейде у титулований бразильський клуб — Романо
Мемфіс Депай
Getty Images

Нападник збірної Нідерландів Мемфіс Депай близький до переходу в бразильський Корінтіанс.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Зазначається, що сторони досягли принципіальної усної домовленості, і контракт буде чинним до 2026 року. Лишилося лише оформити усі документи.

30-річний нападник влітку став вільним агентом і наразі перебуває без клубу. Депай є вихованцем ПСВ. Також грав за Манчестер Юнайтед, Ліон, Барселону та Атлетико.

Саме в мадридському колективі нападник провів сезон-2023/24, зіграв 31 матч, забив 9 м'ячів та віддав 2 асисти.

Корінтіанс Фабріціо Романо Мемфіс Депай

Мемфіс Депай

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