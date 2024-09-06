Форвард збірної Нідерландів перейде у титулований бразильський клуб — Романо
Мемфіс Депай
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Нападник збірної Нідерландів Мемфіс Депай близький до переходу в бразильський Корінтіанс.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
Зазначається, що сторони досягли принципіальної усної домовленості, і контракт буде чинним до 2026 року. Лишилося лише оформити усі документи.
30-річний нападник влітку став вільним агентом і наразі перебуває без клубу. Депай є вихованцем ПСВ. Також грав за Манчестер Юнайтед, Ліон, Барселону та Атлетико.
Саме в мадридському колективі нападник провів сезон-2023/24, зіграв 31 матч, забив 9 м'ячів та віддав 2 асисти.