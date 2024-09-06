Форвард збірної Нідерландів перейде у титулований бразильський клуб — Романо

Нападник збірної Нідерландів Мемфіс Депай близький до переходу в бразильський Корінтіанс.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Зазначається, що сторони досягли принципіальної усної домовленості, і контракт буде чинним до 2026 року. Лишилося лише оформити усі документи.

🚨🇧🇷 Corinthians and Memphis Depay have reached an agreement in principle.



Verbal agreement now as documents are still being drafted, checked with his camp.



Key steps to follow ahead of deal being signed for Memphis.



It’d be valid until 2026, as @geglobo reports. pic.twitter.com/4OPLhqT7tu — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 6, 2024

30-річний нападник влітку став вільним агентом і наразі перебуває без клубу. Депай є вихованцем ПСВ. Також грав за Манчестер Юнайтед, Ліон, Барселону та Атлетико.

Саме в мадридському колективі нападник провів сезон-2023/24, зіграв 31 матч, забив 9 м'ячів та віддав 2 асисти.