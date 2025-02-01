Аталанта втратила очки у матчі з Торіно у 23 турі Серії А

У суботу, 1 лютого, відбулися матчі 23 туру італійської Серії А.

Монца у стартовому поєдинку дня поступилась вдома Вероні, а Удінезе у результативному матчі дотиснув Венецію (3:2).

У центральному матчі дня Аталанта не змогла переграти Торіно та втратила важливі очки у боротьбі за лідерство у Серії А. Зустріч завершилась з рахунком 1:1.

Чемпіонат Італії – Серія А

23 тур, 1 лютого

Монца – Верона 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 13 Лекович

Удінезе – Венеція 3:2 (0:0)

Голи: 1:0 – 47 Лукка, 2:0 – 52 Ловрич, 2:1 – 64 Ніколуссі, 2:2 – 78 Гютк'єр, 3:2 – 84 Браво

Аталанта – Торіно 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 – 35 Дьїмсіті, 1:1 – 40 Маріпан

21:45 Болонья – Комо

Напередодні Лечче завдяки дублю 23-річного аргентинського нападника Сантьяго П'єротті обіграв Парму.