Філіппов: Відчував, що я потрібен у Поліссі

Нападник Олександр Філіппов розповів про те, чому вирішив перейти у Полісся.

Слова форварда наводить пресслужба житомирського клубу.

"Я відчував, що я потрібен, і Руслану Петровичу дякую за це, і всьому керівництву Полісся. Я чекав до останнього. Так, у мене була пропозиція, кажу відверто, від ЛНЗ. І хочу подякувати їм також за цю довіру до моєї скромної персони, але, як я вже сказав, я вибирав серцем і не те що не шкодую, а дуже радий опинитися в цій команді.

Я бачу рівень усього – починаючи з керівництва, з працівників, котрі роблять усе можливе, щоб футбольний клуб Полісся зростав з кожним днем і ставав новою силою в українському футболі", – заявив Філіппов.