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Філіппов: Відчував, що я потрібен у Поліссі

Олег Дідух — 22 червня 2025, 17:11
Філіппов: Відчував, що я потрібен у Поліссі
Олександр Філіппов
ФК Полісся

Нападник Олександр Філіппов розповів про те, чому вирішив перейти у Полісся.

Слова форварда наводить пресслужба житомирського клубу.

"Я відчував, що я потрібен, і Руслану Петровичу дякую за це, і всьому керівництву Полісся. Я чекав до останнього. Так, у мене була пропозиція, кажу відверто, від ЛНЗ. І хочу подякувати їм також за цю довіру до моєї скромної персони, але, як я вже сказав, я вибирав серцем і не те що не шкодую, а дуже радий опинитися в цій команді.

Я бачу рівень усього – починаючи з керівництва, з працівників, котрі роблять усе можливе, щоб футбольний клуб Полісся зростав з кожним днем і ставав новою силою в українському футболі", – заявив Філіппов.

Філіппов підписав контракт із Поліссям на два роки. Він перейшов у житомирський клуб із Олександрії на правах вільного агента.

Полісся Філіппов

Філіппов

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