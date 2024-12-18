Челсі знайшов заміну Мудрику в Манчестер Юнайтед

Форвард Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд може продовжити кар’єру в Челсі.

Про це повідомляє Football Transfers.

Лондонський клуб бачить у Рашфорді заміну вінгеру Михайлу Мудрику, який здав позитивний допінг-тест. Поки що українець не отримав дискваліфікацію та намагається довести свою невинуватість, проте керівництво "Синіх" готується до найгіршого сценарію розвитку подій.

Декілька днів тому Манчестер Юнайтед виставив Рашфорда на трансфер через незадовільну гру в поточному сезоні. Для самого гравця пріоритетним варіантом продовження кар’єри є іспанська Ла Ліга.

У поточному сезоні на рахунку 27-річного нападника збірної Англії 7 голів і 3 асисти в 24 матчах за Манчестер Юнайтед у всіх турнірах. Його контракт діє до літа 2028 року, трансферна вартість оцінюється у 55 мільйонів євро.