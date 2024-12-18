Рашфорд визначився з пріорітетним місцем продовження кар'єри

Нападник Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд має намір продовжити свою кар'єру в іспанському чемпіонаті.

Про це повідомляє видання The Telegraph.

"Манкуніанці" хочуть отримати за гравця близько 40 млн фунтів, але перешкодою для переходу Рашфорда може стати його зарплата в 325 тисяч фунтів на тиждень. МЮ також готовий розглянути оренду на вигідних для себе фінансових умовах.

Зазначається, що англійським футболістом довгий час цікавився ПСЖ. Також Маркуса активно пов'язують із трансфером до одного з клубів Саудівської Аравії.

У сезоні-2024/25 Рашфорд зіграв 23 матчі у всіх турнірах, в яких забив сім голів та віддав три результативні передачі. Transfermarkt оцінює гравця у 55 мільйонів євро.

Раніше повідомлялось, що Аморім викликав Рашфорда на розмову у зв'язку зі "зливом" інформації про клуб у ЗМІ.