Застряг у Ірані. Форвард Інтера не може вилетіти до США на клубний ЧС

Форвард збірної Ірану Мехді Таремі не може вилетіти до США, де він повинен взяти участь у клубному чемпіонаті світу в складі міланського Інтера.

Про це повідомляє Sky Sports.

Наразі Таремі перебуває в Ірані, який веде взаємні ракетні обстріли з Ізраїлем. У зв’язку з бойовими діями повітряний простір у країні закритий. Форвард поки що не може вибратися з країни та приєднатися до своїх партнерів по Інтеру, які вже знаходяться у Лос-Анджелесі.

Нагадаємо, клубний чемпіонат світу-2025 стартує в ніч з 14 на 15 червня матчем Аль-Ахлі – Інтер Маямі. Міланський Інтер проведе свій перший матч у середу, 18 червня, проти мексиканського Монтеррея. Початок поєдинку – о 4:00 за київським часом.

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