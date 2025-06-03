Фенербахче може підписати форварда Інтера

Турецький Фенербахче проявляє інтерес до форварда міланського Інтера та збірної Ірана Мехді Таремі.

Про це повідомляє Ерсан Сердар.

Контракт Таремі з Інтером діє до літа 2027 року. Проте 32-річний іранець не виправдав сподівань міланського клубу, тому "нерадзуррі" хочу позбутися його вже цього літа.

Фенербахче хоче скористатися цим і підписати Таремі. Також у послугах форварда зацікавлений ряд клубів з Європи та Саудівської Аравії.

Таремі перейшов у Інтер влітку минулого року із Порту на правах вільного агента. У поточному сезоні на його рахунку 3 голи та 9 асистів у 43 матчах у всіх турнірах. Наразі трансферна вартість Таремі оцінюється у 5 мільйонів євро.