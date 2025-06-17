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Боруссія Дортмунд розписала мирову з Флуміненсе у 1 турі Клубного чемпіонату світу

Олександр Булава — 17 червня 2025, 20:58
Боруссія Дортмунд розписала мирову з Флуміненсе у 1 турі Клубного чемпіонату світу
x.com/BVB

Дортмундська Боруссія зіграла внічию з бразильським Флуміненсе у межах 1 туру групового етапу клубного чемпіонату світу.

Поєдинок завершився з рахунком 0:0.

Клубний чемпіонат світу-2025
Група F, 1 тур, 17 червня

Флуміненсе – Боруссія Дортмунд 0:0

Окрім Боруссії та Флуміненсе в групі F виступає Мамелоді Сандаунз з Південної Африки та Ульсан ХД з Південної Кореї. Команди проведуть очний матч у ніч з 17 на 18 червня, стартовий свисток пролунає о 01:00 за київським часом.

Напередодні лондонський Челсі оформив впевнену перемогу над Лос-Анджелесом в межах першого туру КЧС.

Боруссія Дортмунд Клубний чемпіонат світу Флуміненсе

Флуміненсе

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