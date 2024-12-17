Вірц та Баєр підпишуть новий контракт, продаж гравця не розглядається

Все йде до того, що Флоріан Вірц підпише новий контракт з Баєром.

Про це повідомляє журналіст Sky Sports Флоріан Плеттенберг.

Очікується, що 21-річний хавбек продовжить контракт до літа 2028 року. Чинна угода розрахована до літа 2027 року. Проте документи ще не були підписані.

"Фармацевти" вже деякий час ведуть переговори з гравцем і його сім'єю щодо нової угоди. Літній перехід до Баварії, Реала чи Манчестер Сіті наразі не обговорюється.

Наступна можливість для трансферу з'явиться після чемпіонату світу 2026 року. Незважаючи на це, генеральний директор Баварії Макс Еберль був сповнений рішучості підписати Вірца наступного літа і вже розпочав переговори.

У нинішньому сезоні Флоріан Вірц взяв участь у 24 матчах Баєра в цсіх турнірах, у яких він записав на свій рахунок 11 голів та 5 асистів.

Цікаво, що генеральний директор Баєра Фернандо Карро висловлював упевненість, що Флоріан Вірц та головний тренер Хабі Алонсо не залишать команду.