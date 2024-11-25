Гендиректор Баєра впевнений, що Алонсо та Вірц не залишать клуб

Генеральний директор Баєра Фернандо Карро спростував повідомлення про те, що головний тренер Хабі Алонсо та півзахисник Флоріан Віртц можуть покинути клуб найближчим часом.

Про це Карро розповів в інтерв'ю The Athletic.

"(Шанси, що Вірц залишиться) дуже високі, а чому б їм не бути високими? Поки у нього тут контракт, поки йому тут комфортно, поки він знає, що може грати у топ-футбол, що у нього тут топ-команда і він може святкувати успіхи, він щасливий", – сказав Карро.

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Карро також категорично спростував повідомлення про те, що Алонсо вже домовився з керівництвом "фармацевтів" про те, що покине клуб влітку.

"Що я точно можу заперечити, на 100%, так це те, що існують якісь гарантії чи домовленості, про які я чув у ЗМІ. Думки всіх гравців, тренерів, тренерського штабу та керівництва клубу – тут і зараз. У нас достатньо роботи на полі до кінця року. Мене часто дратує, що є такі спекуляції. Можу це визнати. Але важливо жити тут і зараз, на даний момент ніхто не цікавиться наступним сезоном, і нічого ще не вирішено. Наразі у нього є контракт".

Контракт Хабі Алонсо з Баєром діє до літа 2026 року, а угода леверкузенського клубу з Флоріаном Вірцем розрахована до літа 2027 року.

Нагадаємо, що майбутній матч Баєра у Лізі чемпіонів обслуговуватиме українська бригада арбітрів на чолі з Миколою Балакіним.