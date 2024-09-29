Флік пояснив провал Барселони у матчі з Осасуною

Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік взяв на себе відповідальність за поразку від Осасуни (2:4) у 8 турі чемпіонату Іспанії.

Цитує німецького фахівця Barca Universal.

"Ми повинні прийняти цю поразку. Ми грали погано, і я беру на себе відповідальність. Зробили багато помилок. Можливо, це стало наслідком великої ротації, але ми були зобов'язані це зробити через велику кількість ігор.

Сказав команді, що винен я. У вівторок у нас важливий матч Ліги чемпіонів, і загалом ми на правильному шляху. Після міжнародної паузи багато гравців повернеться, нам буде з чого вибирати. Ротація – це не виправдання, але іншого виходу у нас не було. Це мій обов'язок – піклуватися про гравців, і деякі з них провели занадто багато хвилин. Відпочинок був необхідний", – підсумував Флік.