Флік – про Золотий м'яч: Наступного сезону Ямал спробує ще раз

Головний тренер Барселони Хансі Флік висловився про шанси Ламіна Ямала у 2026 році.

Слова фахівця наводить журналіст Фабріціо Романо.

"Ми не можемо змінити результати голосування за Золотий м'яч, але Ламін спробує це зробити наступного сезону. Це важлива подія для кожного гравця та для нього особисто", – розповів Флік.

🔵🔴🌕 Hansi Flick: “We can't change the Ballon d'Or result, but Lamine Yamal will try again next season. It's a big thing for him and every player”. pic.twitter.com/5h16BSNmj1 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 29, 2025

Нагадаємо, Дембеле у підсумковому рейтингу набрав 1380 очок. У його найближчого переслідувача Ламіна Ямаля з Барселони – 1059. Далі розмістився Вітінья з ПСЖ – 703.

Усман вперше в кар'єрі здобув Золотий м’яч. Вдруге в історії володарем нагороди став футболіст ПСЖ, першим був Ліонель Мессі.

Напередодні Барселона здобула вольову перемогу над Реал Сосьєдадом, а Ламін Ямал вперше після травми з'явився на полі.