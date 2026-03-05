Українська правда
Фламенгу призначив нового тренера після несподіваного звільнення Філіпе Луїса

Денис Іваненко — 5 березня 2026, 09:40
Леонарду Жардім
ФК Фламенгу

Чинний переможець Копа Лібертадорес оголосив ім'я нового головного тренера, яким став Леонарду Жардім.

Про це повідомляє пресслужба Фламенгу.

Бразильський клуб підписав із фахівцем контракт до завершення 2027 року. Напередодні португалець уже провів перше тренування з командою.

До штабу Жардіма також увійшли його асистенти Антоніу Вієйра, Жозе Баррос і Діогу Діаш. Дебютний матч спеціаліст проведе 8 березня.

У ньому він одразу боротиметься за трофей. Фламенгу зіграє у фіналі Ліги Каріоки проти Флуміненсе.   

Нагадаємо, що напередодні бразильський клуб звільнив Філіпе Луїса після перемоги з рахунком 8:0 у півфіналі цього турніру. За два з половиною роки він здобув з командою сім трофеїв.

