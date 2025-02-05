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Артета: Я відкрито говорив про бажання підсилити склад

Володимир Максименко — 5 лютого 2025, 07:07
Артета: Я відкрито говорив про бажання підсилити склад
Мікель Артета
Getty images

Головний тренер Арсенала Мікель Артета прокоментував майбутній матч-відповідь проти Ньюкасла в межах Кубку ліги та оцінив спроби клубу здійснити трансфер нападника взимку.

Слова фахівця наводить офіційний сайт "канонірів".

"По-перше, я і клуб відкрито говорили про наше бажання підсилити склад, якщо у нас є така можливість. Але найголовніше – це постійне вдосконалення команди та кожного гравця в ній, адже саме вони зараз у нашому розпорядженні, і ми їм довіряємо. На цьому все, і тепер немає сенсу обговорювати це питання – ми зосереджуємося на тому, що маємо, як і під час відкритого трансферного вікна.

Ньюкасл? Вони дуже складний суперник, і ми провели з ними різні матчі. Минулого сезону ми впевнено їх перемогли вдома, а цього сезону відбулися дві зовсім різні зустрічі. Попереду у нас ще одна можливість, важливий матч, який може вивести нас на "Вемблі", тож я з нетерпінням чекаю на нього", – резюмував фахівець.

Зазначимо, що матч-відповідь між Арсеналом та Ньюкаслом відбудеться сьогодні о 22:00 за київським часом.

Перший матч завершився перемогою "сорок" з рахунком 2:0.

Раніше Артета прокоментував розгромну перемогу над Манчестер Сіті в матчі АПЛ.

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